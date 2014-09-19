Испания закупила у России рекордную партию газа
Сегодня, 8:04
d_s_sarkisov

Испания закупила у России в марте рекордную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на энергетическую компанию Enagas.

Отмечается, что в прошлом месяце Испания закупила эквивалент 9 807 ГВт·ч СПГ. Показатель поставок на 123% стал выше того, что был зафиксирован в марте 2025 года. Издание сообщает, что речь идет крупнейшем в истории объеме поставок из России за один месяц. Он также превысил показатели 2023 года, когда из-за высоких цен произошел серьезный энергетический кризис.

Причиной такой тенденции называют проблемы в Ормузском проливе на фоне конфликта США и Ирана. Многие компании, которые импортировали газ из этого региона, ищут альтернативные варианты. Также отмечается, что цены на российский газ кажутся более конкурентоспособными, чем на других рынках.

Ранее мы сообщали, что в Швеции снизят налог на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: pxhere.com

