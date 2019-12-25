В Швеции снизят налог на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке

Данная мера будет действовать с 1 мая.

Правительство Швеции снизит налог на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярии.

Поддержаное "Шведские демократы" предложение, вызванное ростом цен из-за конфликта в регионе, содержится в проекте весеннего бюджета кабинета. Налог на бензин будет снижен до "минимального уровня ЕС". Ожидается, что это приведет к уменьшению цены за литр бензина на одну шведскую крону по сравнению с обычной ценой и на 0,40 эре на дизельное топливо.

Данная мера будет действовать с 1 мая по конец сентября нынешнего года. Она обойдется казне Швеции в 1,6 млрд крон. Кроме того, правительство страны вводит новую субсидию на электроэнергию и газ для домохозяйств. На эти цели выделят 2,4 млрд крон в дополнение к 1 млрд крон, предусмотренному ранее.

