Губернатор Севастополя сообщил о новых проблемах с топливом

Михаил Развожаев объяснил ситуацию в топливом в городе.

В среду, 10 июня, бензовозы не смогли приехать до российского города Севастополь. Соответствующее заявление через аккаунт в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Михаил Развожаев своим подписчикам. Таким образом местный чиновник пояснил, что у властей нет новой партии QR-кодов. Он призвал горожан не стоять в очередях на АЗС "ТЭС" в четверг. Что касается срока действия QR-кодов, то все ранее выданные будут деактивированы.

Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Глава администрации города призвал жителей не стоять в очередях на автозаправочных станциях "ТЭС" в четверг. В вопросе срока действия QR-кодов Михаил Развожаев подтвердил сведения о том, что все ранее выданные документы будут деактивированы. Если человек не успел воспользоваться своим кодом, то получит новый. При это на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественные транспортные средства. О заправках "АТАН", где будет свободная продажа, власти сообщат дополнительно.

Панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов из-за удара ВСУ практически уничтожили.

Фото: Макс / РаZVожаев