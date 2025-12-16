Михаил Развожаев пообещал восстановить объект культурного наследия региона.

Панорама обороны города Севастополя 1854-1855 годов оказалась практически уничтожена в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника в ночь на среду, 10 июня. Соответствующее заявление через аккаунт в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Михаил Развожаев своим подписчикам. Российский чиновник пояснил, что враг совершил по объекту культурного наследия атаку БПЛА самолетного типа. Эксперт добавил, что несмотря на ситуацию, влагу не удалось запугать граждан.

.. По одному из главных символов города-героя. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.... арвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть.. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Михаил Развожаев добавил, что только "полные отморозки могли пойти на такое". По его мнению, киевский режим добился только того, что в очередной раз продемонстрировал мировой общественности свою варварскую суть. Он добавил, что местная панорама обороны будет восстановлена, как это было и по завершению Великой Отечественной войны.

В Симферополе из-за удара ВСУ погибли три человека.

Фото: Макс / РаZVожаев