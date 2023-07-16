В Румынии снизят акциз на дизель для преодоления топливного кризиса

Илие Боложан рассказал о том, что в отношении бензина такая мера пока что не предусматривается.

Национальное правительство Румынии приняло решение о снижении акциза на дизельное топливо на территории страны в рамках первого этапа преодоления энергетического кризиса, возникшего из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в интервью журналистам из местного телеканала Digi24 сделал премьер-министр Илие Боложан. Председатель кабинета министров уточнил, что власти еще не определили показатель снижения. Сейчас на базе министерства по финансам проводятся расчеты. Однако пока что чиновники не планируют снижать акциз на бензин.

В первую очередь мы сосредоточимся на дизельном топливе, потому что именно на него наблюдается наибольший рост цен. Более 70% потребления топлива приходится на дизель. Поэтапные действия в этой области окажут влияние на две трети автовладельцев в Румынии. Илие Боложан, премьер-министр Румынии

Дополнительно Бухарест публично объявил о создании "фонда солидарности", который будет пополняться за счет "части сверхприбыли" участников нефтяного рынка. Денежные средства позволяет властям скорректировать цены на автомобильных заправках для конечного потребителя.

