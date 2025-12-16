Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии

Медики рассказали о состоянии пострадавших.

В городе Галац, который расположен в восточной части Румынии, беспилотник попал в жилой многоэтажный дом. Соответствующей информацией с общественностью поделились представители местного Инспектората по чрезвычайным ситуациям. Эксперты пояснили, что при столкновении с БПЛА раздался взрыв. В одной из квартир зафиксировано возгорание. Согласно предварительным сведениям, пострадавшими считаются два человека. Из здания экстренные службы эвакуировали около 70 жильцов, часть из людей покинуло место происшествия самостоятельно.

В инспекторате добавили, что при столкновении с препятствие у дрона детонировал весь взрывной заряд, который тот нес на себе. Двое находившихся в загоревшейся квартире успели выбежать в безопасное место. Речь идет о женщине и 14-летнем подростке. Позже медицинские сотрудники диагностировали у пострадавшей ожоги первой степени, а у мальчика — сильную паническую атаку. В настоящее время оба пациента госпитализированы. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Власти Румынии подготовили пункты временного размещения (ПВР)для местных жителей, но они за расселением пока что не обращались. Район происшествия оцеплен правоохранительными структурами.

МВД Финляндии: один дрон залетел в пространство страны.

