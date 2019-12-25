Никушор Дан уверен, что прозападная политика в стране сохранится.

Президент Румынии Никушор Дан считает, что внутриполитический кризис в европейской стране не может привести к проведению досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление глава государства сделал местным журналистам в ходе пресс-конференции. Корреспонденты попросили политического лидера ценить вероятность подобного развития событий. Тот заверил СМИ в том, что конфликт получится разрешить достаточно быстро, а власти не отклонятся от прозападного курса.

Механизм досрочных выборов относительно сложен. У нас не было досрочных выборов после 1989 года, поэтому мы исключаем этот сценарий. Никушор Дан, президент Румынии

Напомним, что парламент Румынии 5 июля 2026 года выразил вотум недоверия кабинету министров во главе с премьер-министром Илие Боложаном. "За" такое решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Лидер страны пояснил общественности, что намерен добиваться формирования нового прозападного правительства. Ранее политический кризис в Румынии обострился на фоне споров о мерах жесткой экономии. Боложан продвигал сокращение расходов и налогово-бюджетные меры, объясняя гражданам такие меры необходимостью снизить дефицит государственного бюджета и сохранить для Бухареста доступ к европейским денежным средствам.

