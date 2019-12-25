Санду: вхождение в состав Румынии позволит Молдавии быстрее попасть в ЕС
Сегодня, 10:13
Глава Молдавии рассказала о том, как именно страна может стать членом Евросоюза в будущем.

Президент Молдавии Майя Санду сообщила о том, что вхождение республики в состав Румынии позволит властям из Кишинева быстрее оказаться в Европейском союзе. Соответствующий комментарий глава государства сделала в интервью западной газете Le Monde.  Глава постсоветской страны, которая также имеет гражданство Румынии, уточнила, что решение по вхождению территории в состав Румынии может приниматься только большинством голосов местного населения. Также политический деятель упомянула об альтернативных путях вступления в региональное сообщество. Майя Санду указала на то, что допускает присоединение страны к ЕС без непризнанного Приднестровья. 

Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь. Это возможное решение.

Майя Санду, президент Молдавии

Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) /  Maia Sandu

