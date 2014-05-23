Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года

Молдавия официально выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) в апреле 2027 года. Об этом заявил журналистам глава молдавского МИД Михаил Попшой.

По его словам, соответствующее уведомление было направлено в секретариат в Минске. В марте нынешнего года парламент Молдавии предварительно одобрил проекты о денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации. С 2022 года Молдавия фактически не участвует в мероприятиях СНГ, членом которой формально остается.

После промульгации президентом Майей Санду решений парламента о денонсации соглашений об участии Молдавии в СНГ, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске. Мы получили подтверждение о его получении, в апреле 2027 года республика должна официально покинуть СНГ. Михаил Попшой, глава МИД Молдавии

Ранее мы сообщали, что Молдавия не будет продлевать контракт с "Газпромом".

