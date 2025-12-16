В Кишиневе рассказали о пути властей на эскалацию конфликта в автономии.

Риск перерастания политического конфликта между Кишиневом и Гагаузией в горячую фазу в настоящее время минимален за счет сдерживающему фактору Турции. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон. Политический лидер напомнил о том, что за последние пять лет действующие власти страны проводят жесткие гонения на автономию. В частности, они отказались от диалога с Комратом и преследуют политических оппонентов, включая главу автономии Евгению Гуцул.

Может ли привести эта ситуация к какой-то горячей точке и к Гагаузии? Я думаю, что шансов меньше... Одним из гарантов гагаузской автономии с самого начала выступала Турция. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Игорь Додон уточнил, что стремление Кишинева посадить в тюрьму своих политических оппонентов показывает еще раз их определенный профиль и характеристику Майи Санду и нынешнего провластного режима.

Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон.

Фото: YouTube / Igor Dodon