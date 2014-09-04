Экс-глава Молдавии уверен, что Европа начнет открывать глаза на беззаконие провластных режимов.

Бывший глава Молдавии, лидер оппозиционной в республике партии социалистов Игорь Додон считает, что в случае смены власти на украинской территории лидер киевского режима Владимир Зеленский потянет за собой на дно также и действующего политического лидера в Молдавии Майю Санду. Соответствующее мнение иностранный политик огласил своим подписчикам в собственном Telegram-канале. Эксперт надеется на скорое завершение регионального конфликта, так как это позитивно скажется на сфере безопасности, экономике, социальной среде.

"Красные карточки" последних недель показывают, что Запад будет смотреть иначе на все беззакония, творимые нынешним режимом. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что правительство в Кишиневе перешло к репрессивным мерам в отношении любого инакомыслия. В частности, под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту столицы регулярно задерживают депутатов за посещение России. А против ряда оппозиционных политических деятелей ведутся расследования.

Фото: Telegram / Igor Dodon | Игорь Додон