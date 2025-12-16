В ТК на Невском проспекте появится гастрономическое пространство на 600 мест

Новое пространство будет рассчитано на 35 операторов, включая 34 гастрокорнера и один ресторан.

В центре Петербурга, на Невском проспекте, готовится к открытию крупный гастрохаб. Как сообщает "Деловой Петербург", проект общей площадью 2,7 тыс. кв. м будет реализован на пятом этаже торгового комплекса "Невский центр".

Реализацией проекта занимается московская компания Market Liner. Новое пространство будет рассчитано на 35 операторов, включая 34 гастрокорнера и один ресторан.

Инфраструктура позволит разместить до 600 гостей. Общий объём инвестиций в создание новой точки притяжения для горожан и туристов превысит 300 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ обсудили развитие сферы общепита в Петербурге.

Фото: Magnific