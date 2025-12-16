Вступление Украины в Евросоюз станет поводом для военного конфликта между Парижем и Москвой. Об этом в эфире CNEWS заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие Николя Дюпон-Эньян, французский политик.

Он обратил внимание, что "брюссельская машина" стремится как можно быстрее принять Украину "в свои ряды". Такое развитие событий обернется неизбежным втягиванием в конфликт с Россией и затоплением сельскохозяйственного рынка ЕС украинскими продуктами. Политик призвал не поддерживать эту инициативу.

Европейские СМИ неоднократно писали, что стремление Владимира Зеленского ускорить вступление в ЕС уже давно стали вызывать напряжение между Киевом, Брюсселем и некоторыми западными столицами.

Ранее лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил против ускоренного приема Украины в Евросоюз, ведь республика состоит в военном конфликте с Россией.