Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в ЕС

По его словам, для вступления в ЕС страны, находящейся в состоянии конфликта, невозможно проводить реальные переговоры.

Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште.

Мадьяр напомнил, что Украина находится в состоянии военного конфликта с Россией. По его словам, для вступления в ЕС страны, находящейся в состоянии конфликта, невозможно проводить реальные переговоры. Он подчеркнул, что на данный момент этот вопрос не является актуальным.

Также политики отметил, что большинство стран-членов ЕС не считают ускоренное вступление Украины в Евросоюз возможным. Он добавил, что будет обсуждать с лидерами организации идею кредита для Украины.

Фото: YouTube / Magyar Peter Hivatalos