Словения проведет референдум по выходу из НАТО. Об этом заявил новый председатель Государственного собрания страны Зоран Стеванович в интервью Радио и телевидению Словении.

По словам политика, у него нет никаких пророссийских взглядов. При этом Стеванович подчеркнул, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Председатель Государственного собрания страны добавил, что сотрудничество Словении со всеми странами "ни в коем случае не должно означать подчинение".

Хорошие отношения со всеми, но в интересах Словении. Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. Зоран Стеванович, председатель Государственного собрания Словении

Также Стеванович сообщил, что власти пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО.

