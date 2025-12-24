Мадьяр: Венгрии придется сесть за стол переговоров с Россией

По словам политика, энергетическая зависимость Венгрии от России сохранится.

Венгрии придется сесть за стол переговоров с Россией вне зависимости от смены правительства. Об этом заявил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, набирающей большинство на прошедших парламентских выборах.

По словам политика, географическое положение стран не изменится. Он также добавил, что энергетическая зависимость Венгрии от России сохранится. При этом Мадьяр отметил, что Будапешт не собирается идти на дружеский диалог, но и не желает представлять интересы Украины.

Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса"

Ранее Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии.

