ООН не участвует в организации переговоров по Украине

Фархан Хак подтвердил сведения, что ООН не организовывает мирные инициативы по Украине.

Всемирная организация поощряет все усилия, направленные на организацию переговоров по ирному урегулированию конфликта на украинской территории, хотя сама не предпринимает каких-либо попыток подготовить подобные обсуждения между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 10 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Мы не организовываем никаких переговоров. Очевидно, что мы поощряем все усилия, направленные на переговоры Российской Федерации и Украины, однако на данном этапе ООН нигде не играет прямой роли в этом. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН поддержали возможность переговоров между Россией и США.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций