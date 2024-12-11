В ООН поддержали возможность переговоров между Россией и США

Всемирная организация поддерживает возможное проведение переговоров между российским Владимиром Путиным и его американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 24 января сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в ответ на слова лидера Белого дома о том, что он хотел бы провести встречу с главой Кремля для завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с Трампом.

Мы поддерживаем все переговоры между руководством Соединенных Штатов и Российской Федерации. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Офис генсека ООН заявил о поощрении усилий по прекращению огня в Газе.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций