Офис генсека ООН заявил о поощрении усилий по прекращению огня в Газе

Фархан Хак прокомментировал совместные усилия США, Израиля, Катара, Египта и Турции.

Всемирная организация готова поощрять любые шаги, которые будут способствовать установлению режима прекращения огня на территории сектора Газа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 28 ноября сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в ответ на просьбу со стороны СМИ прокомментировать заявление американских властей о попытке добиться перемирия в палестинском анклаве. Речь идет о том, что лидер Белого дома Джо Байден упомянул публично о том, что Израиль вместе с Вашингтоном, а также посредниками в лице Египта, Катара и Турции намерены добиться в ближайшие дни перемирия в регионе конфликта..

Мы поощряем любые усилия, направленные на прекращение огня в Газе. Мы уже продолжительное время говорим о необходимости прекращения огня, освобождения всех заложников и расширения гуманитарного доступа. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что в Дохе состоялся очередной раунд консультаций по сектору Газа с участием главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа, а также директора американского Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса. Катарскую сторону на мероприятии представлял премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Перед рабочим визитом в столицу Катара Барнеа 25 октября встретился в Каире с представителями силовых структур Египта.

ООН не подтвердила, что Киев отверг визит Гутерриша после его поездки на саммит БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций