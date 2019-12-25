Журналист полагает, что на Дональда Трапа давит Биньямин Нетаньяху.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по иранской территории. Соответствующее заявление американский журналист Такер Карлсон сделал в социальных сетях. Иностранный эксперт заметил, что вероятной целью для удара на ближневосточном направлении является гора Пикакс. По утверждениям разведки еврейского государства, именно там власти из Тегерана могли возобновить собственную программу по обогащению урана.

Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон добавил, что никакое оружие не способно пробить почти 100-метровую защиту объекта. Американец уверен что единственным вариантом является ядерный удар. Он добавил, что биньямин Нетаньяху якобы настойчиво добивается такого решения из-за шаткой политической ситуации после прошедших в Израиле парламентских выборов.

Народ Украины находится в заложниках у сумасшедшего тирана, заявил Карлсон.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Tucker Carlson