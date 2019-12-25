ТВ Ирана показало карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США

Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для военнослужащих Тегерана для ответных ракетных ударов. На географической карте в эфире местного СМИ в числе потенциальных целей для атак зрители заметили Киев, Львов, Одессу и польский Жешув. Известно, что новостная программа была посвящена возможной реакции исламской республики на Ближнем Востоке на возобновление ударов со стороны вашингтонской администрации. Внимание на ситуацию обратили журналисты из киевского режима через издание "Страна.ua".

Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников. подпись к инфографике

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал перед общественность послание. Он призвал жителей страны не надеяться на изменение риторики Белого дома после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя ближневосточного государства, враждебность США невозможно усмирить уступками.

Трамп заявил, что Иран заставил пообещать больше не убивать его лидеров.

Фото: pxhere.com