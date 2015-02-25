ООН не подтвердила, что Киев отверг визит Гутерриша после его поездки на саммит БРИКС

Фархан Хак указал на готовность генсека посетить Украину.

Всемирная организация не может подтвердить сведения о том, что киевский режим отверг возможность рабочего визита генерального секретаря Антониу Гутерриша после его российского визита на саммит БРИКС в Казани. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 25 октября сделал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в украинских СМИ со ссылкой на офис местной администрации.

У меня нет подтверждения этому. Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

По словам Фархана Хака, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Зеленским в прошлом месяце "действительно обсуждал идею поездки на Украину". Сейчас в ООН раюотают над тем, чтобы определить вероятные сроки очередного визита в страну.

В ООН назвали саммит БРИКС в РФ одной из ключевых международных встреч.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций