Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр проиграл выборы лидеру партии "Тиса" Петеру Мадьяру.

Премьер-министр Венгрии Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах. Об этом он заявил на выступлении перед своими сторонниками в Будапеште.

Орбан поздравил с победой на выборах лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра. По его словам, результат для его партии вышел болезненным и однозначным. Премьер подчеркнул, что партия вместе со своими партнерами по правящей коалиции честно и самоотверженно вела предвыборную кампанию.

Возможность создать правительство предоставили не нам. Я поздравил победившую партию. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

После подсчета 50% голосов избирателей партия "Тиса" значительно опережает ФИДЕС. Новый премьер-министр Венгрии будет избран на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая.

Ранее Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем.

