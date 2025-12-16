В Венгрии считают, что пройдет много лет, пока Киев выполнит все пункты евроинтеграции.

Будапешт не потерпит двойных стандартов в подходе к расширению Европейского союза, а также не согласится на ускоренное вступление Украины в региональное сообщество. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью журналистам местной телекомпании ATV. Высокопоставленный гость программы подтвердил сведения о том, что его национальное правительство в настоящее время не возражает против начала переговоров о приеме Украины в ЕС.

Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии вооруженного конфликта. Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии

Европейский представитель напомнил, что существуют 33 главы переговоров о вступлении в ЕС, поэтому Украине придется пройти еще долгий путь, прежде чем международными союзниками может быть принято решение о приеме Киева. Венгрия не возражает против начала таких переговоров между ЕС и Украиной, но будет следить за тем, выполнит ли Украина достигнутую недавно договоренность о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar

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