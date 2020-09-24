Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в Венгрии любым путем

По словам премьера, его оппоненты намерены поставить под сомнение результаты парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его противники намерены захватить власть в стране любым путем. Об этом он рассказал в обращении к соотечественникам, которое транслировалось национальными телеканалами.

По словам Орбана, его оппоненты намерены поставить под сомнение результаты парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля, и дискредитировать их на международном уровне. Премьер призвал граждан Венгрии к единству и предложил им совместно преодолеть разногласия в обществе.

Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Они заигрывают с иностранными разведками. Они угрожают расправой нашим сторонникам. Выдвигая сфабрикованные обвинения, они заявляют о фальсификации выборов еще до их начала.



Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее в Венгрии заявили о распространении иностранными спецслужбами дезинформации о РФ.

Фото: YouTube / Orban Viktor