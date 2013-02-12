Премьер Венгрии оценил свои шансы на успех при проводимой политике в сфере энергетики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что сможет одержать победу на парламентских выборах, которые состоятся на территории европейской страны 12 апреля. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в комментарии для западного новостного издания Politico. Днем ранее Будапешт и Братислава заблокировали решение саммита ЕС о выделении 90 миллиардов евро киевскому режиму в качестве помощи, а также об утверждении 20-го пакета санкций против Москвы. В итоговом заявлении рабочей встречи говорится о том, что региональное сообщество вернется к этой дискуссии на следующем мероприятии.

Конечно. Поэтому я сокрушил нефтяную блокаду, введенную против нас Зеленским. Таким образом, я защитил интересы страны. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Как пишут авторы из Politico, венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока также указал, что "именно Зеленский решил политизировать вопрос о трубопроводе "Дружба", а не Венгрия.

Евродепутат от Венгрии назвал Зеленского лжецом, пытающимся вмешаться в выборы.

