Андраш Ласло напомнил, что украинские власти отказали в транзите нефти через "Дружбу".

Венгерский депутат из Европейского парламента Андраш Ласло назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского лжецом, который пытается вмешаться в выборы в европейской стране. Соответствующий комментарий парламентарий сделал подписчикам в собственном аккаунте. Он напомнил о том, что глава Украины сейчас обвиняет главу национального правительства Венгрии в блокировании кредита ЕС. Однако изначально Будапешт не блокировал это постановление на саммите, проведенном в декабре 2025 года. Виктор Орбан решил блокировать документ только после того, как Владимир Зеленский перекрыл транзит сырой нефти из России в разгар местной избирательной кампании.

Зеленский также угрожал отправить украинских военных к дому премьер-министра Орбана, чтобы "поговорить с ним". Зеленский - лжец, пытающийся вмешаться в наши выборы. Мы этого не потерпим. Андраш Ласло, политик из Венгрии

Напомним, что 5 марта Владимир Зеленский в очередной раз выступил с нападками на премьер-министра Виктора Орбана,. Политический деятель пригрозил натравить на него Вооруженные силы Украины в том случае, если Венгрия будет и дальше препятствовать выделению Евросоюзом "военного кредита" Украине на 90 миллиардов евро. Будапешт предпринял такой шаг в ответ на прекращение властей с Банковой улицы транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил, что не общается с Орбаном.

