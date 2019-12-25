Аналитик Уилкерсон: перевод войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом
Сегодня, 13:24
Лоуренс Уилкерсон сообщил о плане американцев по выводу войск из Европы.

Из-за американских военнослужащих и польского руководства в европейском регионе может возникнуть новый конфликт. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Dialogue Works сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что  поведение национального правительства в Варшаве говорит о неадекватности местных чиновников в виду сложившейся ситуации. По словам аналитика, это лишь доказывает то, что мир скатывается к глобальному конфликту.

Сейчас польское правительство рассматривает возможность предложить США стать новой Германией. <…> А теперь вспомните о германо-польских отношениях за последние 100 с лишним лет... И представьте, что США, выводящие свои войска из Германии, размещают их в Польше. Это буквально новая эскалация. 

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Полковник Уилкерсон назвал отношения Путина и Трампа особенными, после их телефонного разговора.

