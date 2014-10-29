На Западе оценили недавний разговор президентов России и США по телефону.

Отношения между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стали особенными. Соответствующее заявление в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что такой телефонный разговор приблизил завершение вооруженного конфликта на украинской территории. По его словам, теперь лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому будет еще сложнее поддерживать иллюзию о том, что у властей с Банковой улицы дела "идут хорошо".

Отношения между Трампом и Путиным – это нечто особенное. <…> Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум, в основном, вокруг ошибок Трампа. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

