В США напомнили о нежелании Израиля отказываться от нанесения ракетных обстрелов по Ливану.

После попытки премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху провести эскалацию регионального конфликта на Ближнем Востоке американский президент-республиканец Дональд Трамп принял решение дистанцироваться от фигуры израильского политического лидера. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает,

То, что мы сказали Нетаньяху прекратить удары по Ливану, указывает на то, что США вышли из зоны комфорта в этом вопросе. <…> И сейчас Трамп на самом деле пытается дистанцироваться от Нетаньяху. И если Нетаньяху не будет делать то, что ему говорят в отношении Ливана, эта дистанция будет расти. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Эксперт полагает, что в том числе фигура израильского лидера привела вашингтонскую администрацию к потере контроля в вооруженном конфликте против Ирана, а положение США в регионе ухудшается в ежедневном режиме. Напомним, что после публичных сообщений о достижении двухнедельного режима прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий на ливанской территории, местное движение "Хезболла" приостановило свои операции в отношении Израиля.

