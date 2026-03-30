Иран легко может закрыть Ормузский пролив на долгое время

Лоуренс Уилкерсон объяснил, как Иран внушит страх судовладельцам и страховщикам грузов.

Акваторию Ормузского пролива будет непросто открыть в будущем. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик полагает, что даже если вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе объяаит публично о разблокировке участка, то торговые суда еще нескоро решатся воспользоваться акваторией. Эксперт заметил, что достаточно будет всего одного случая для того, чтобы испугать судовладельцев и компании-страховщики. После такой трагедии пройдет большое количество времени, прежде чем компании или корабли военно-морского флот а решатся использовать Ормузский пролив снова.

Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход <…> Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым. <…> Перекрыть этот пролив чрезвычайно просто, и я уверен, что Иран тщательно изучил этот вопрос. <…> На самом деле, я бы сказал, что иранцы продвинулись далеко вперед и в плане вооружений, и методов, и прочего. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works