Лоуренс Уилкерсон указал на приближение мирных переговоров между Украиной и Россией.

Американцы убедили российского президента Владимира Путина в том, что им доверять нельзя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик добавил, что нужно раскритиковать деятельность Североатлантического военного альянса в региональном конфликте на Украине и призвал убрать лидера киевского режима Владимира Зеленского от власти. В этом случае противостоящие стороны смогут начать мирные переговоры.

Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Напомним, что Москва неоднократно указывала на то, что готова к переговорам. При этом киевский режим на законодательном уровне ввел сам себе запрет на общение с российскими руководителями. Лидер Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с Кремлем.

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Фото и видео: YouTube /Dialogue Works