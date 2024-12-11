Лоуренс Уилкерсон не исключи л распад военного блока из-за политического кризиса в ФРГ.

Североатлантический военный альянс может в ближайшем будущем прекратить свое существование. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Эксперт дал интервью местному телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано. Гость шоу подчеркнул, что у властей из Вашингтона сейчас есть более серьезные проблемы, чем присоединение Гренландии к своей территории.

Мы вот-вот увидим полный распад НАТО, возглавляемый Германией. В этом нет никаких сомнений. Как только они получат всю полноту власти, они сформируют свою коалицию и выведут Германию из альянса. Это приведет к распаду блока. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom