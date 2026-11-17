На Западе уверены, что серьезно вопрос вступления Украины в альянс не рассматривается.

Прием Украины в Североатлантический военный альянс станет катастрофическим шагом для всего блока. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что в реальности коллективный Запад не готов взять на себя международные экономические, финансовые и военные обязательства, связанные с приемом Украины в НАТО.

Почему кто-то думает, что мы пойдем на это позже? Ведь мы не делаем этого сейчас именно потому, что это было бы самоубийством. Это почти сразу привело бы к ядерному столкновению. Дэниел Дэвис, эксперт

"Реальный сценарий". В США раскрыли, какой конец ждет Украину.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive