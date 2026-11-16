Дэниел Дэвис объяснили, что у страны заканчивают люди для продолжения существования.

По итогам вооруженного конфликта с Россией Украина может прекратить существование как страна. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что если киевский режим не согласится на мир с Москвой, то человеческие ресурсы на Украине могут истощиться настолько, что существование государства станет физически невозможным.

И это вполне реальный, а вовсе не какой-то фантастический сценарий... У России есть хорошо обеспеченный ресурсами план победы в конфликте. ... И он сильно отличается от того, что думают на Западе. Дэниел Дэвис, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что Вооруженные силы России ежемесячно сбрасывают тысячи ФАБов и КАБов на территорию противника, чем систематически уничтожают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Таким образом бойцы расчищают путь для продвижения отечественных пехотных подразделений. <…> Дэниел Дэвис пояснил, что также Москвой регулярно наносятся крупномасштабные удары по украинской электроинфраструктуре и логистическим узлам, поражаются силы ВСУ в отдаленных зонах.

Дэвис: у Киева нет ничего, что он мог бы предложить Москве в переговорах.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive