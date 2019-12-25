В США заметили, что условия могут быть невыгодными лично для Владимира Зеленского.

В США призвали лидера киевского режима Владимира Зеленского немедленно принять российские мирные условия ради завершения вооруженного конфликта на украинской земле, даже если это потребует от политического лидера личных жертв. Такое заявление сделал американский подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в социальных сетях. Иностранный эксперт заметил, что сейчас ни европейский регион, ни вашингтонская администрация не планируют отдавать ВСУ последние оставшиеся у них наступательные и оборонительные средства вооружения ради "продолжения проигрышного противостояния с Москвой".

Вы должны сейчас же сделать то, что нужно было сделать много лет назад, и заключить наилучший возможный мир с Россией, понимая, что условия лично для вас будут ужасными. Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что в октябре 2026 года российский президент Владимир Путин сообщил, что ВС России продолжают выполнение задач специальной военной операции, а все цели будут достигнуты.

Дэвис: у Киева нет ничего, что он мог бы предложить Москве в переговорах.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Daniel Davis Deep Dive