Сумма составит 6-10 тыс. вместо 3-5 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает существенное увеличение административных штрафов. В российских регионах штраф планируется установить от 4 тыс. до 10 тыс. рублей.

Конкретные суммы штрафов заметно увеличатся. Так, за проживание без паспорта либо с недействительным документом в Москве и Петербурге предусмотрены более строгие санкции: вместо нынешних 3–5 тыс. рублей нарушителям придётся заплатить от 6 до 10 тыс. рублей.

Отдельные нормы касаются отсутствия регистрации. Граждане, не оформившие ее вовремя, могут получить штраф в размере 4–6 тыс. рублей. Если собственник жилья допускает проживание арендаторов без надлежащей регистрации, ему грозит взыскание в диапазоне 4–10 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В столичных городах санкции станут еще жестче: граждане заплатят 6–10 тыс. рублей, собственники помещений — 10–15 тыс. рублей, а организации — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Авторы поправок обосновывают необходимость изменений текущей экономической ситуацией. По их мнению, действующие штрафы давно не соответствуют современным реалиям, поэтому требуется индексация.

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Фото: Piter.TV