Лоуренс Уилкерсон сообщил о неудачах ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы России при желании могли бы взять под собственный контроль город Одесса. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Давайте посмотрим правде в глаза: если бы русские захотели, они могли бы занять Одессу и все, что находится вдоль этой линии, дойти до Днепра, пересечь Днепр. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

В конце декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявлял о сложной и напряженной ситуации, которая сложилась на всей линии фронта.От 6 января российское министерство по обороне сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили из-под контроля киевского режима город Курахово. речь идет о наиболее крупном населенном пункте, находящемся в юго-западной части Донбасса. Противник лишился около 13 тысяч солдат и 46 танков за первую неделю 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom