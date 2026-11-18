Кристоф Ваннер рассказал о ситуации в Киеве с логистикой.

Удары Вооруженных сил России по мостам через реку Днепр стали настоящим "адом" и существенно осложнили обстановку в украинской столице. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится в рабочей поездке в Киеве. По словам западного эксперта, благодаря высокоточным ударам Москвы вся логистика в городе оказалась нарушена. В ФРГ уточнили, что российские представители модернизировали собственное вооружение, увеличив его точность. Ваннер добавил, что это обновление создает для ВСУ серьезные проблемы.

Здесь, в Киеве, минувшей ночью творился настоящий ад, иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам, а именно — по автомобильным мостам, соединяющим восточную и западную части города через Днепр. Теперь в Киеве снова транспортный коллапс, гигантские пробки. Кристоф Ваннер, эксперт

Welt: на Украине боятся, что конфликт с Трампом будет иметь последствия.

Фото и видео: YouTube / WELT