В городе работали 144 причала, в том числе 25 муниципальных.

В Северной столице официально завершился сезон навигации для маломерных судов. Согласно распоряжению Комитета по транспорту города, с 23:59 17 ноября реки и каналы стали недоступны для прогулочного флота.

Уходящий сезон оказался по‑настоящему масштабным. Так, по рекам и каналам города успели прокатиться 5,2 млн человек. Инфраструктура сезона включала 144 причала, среди которых 25 — муниципальных. Особой популярностью у горожан и гостей Петербурга пользовались классические прогулки по водным артериям центра, а также скоростные рейсы на "Метеорах" и катамаранах, курсировавшие в Петергоф и Кронштадт.

Речной вокзал обслужил более 170 тыс. пассажиров. При этом работа велась не только на пассажиропоток — огромное внимание уделялось безопасности. Специалисты держали ситуацию под круглосуточным контролем, а Комитет по транспорту совместно с межведомственной комиссией провел свыше 100 рейдов. В ходе проверок выявили более тысячи нарушений. При этом в ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлыми годами общая дисциплина на воде заметно улучшилась.

Городской причал у Петропавловской крепости функционирует круглый год. В ближайшее время он начнет принимать суда особого типа — на воздушной подушке и ледового класса.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прекратили регулярную разводку мостов через Большую Невку.

Фото: Комитет по транспорту