В Петербурге прекратили регулярную разводку мостов через Большую Невку.

В Петербурге завершился сезон навигации по рекам и каналам. Последним днем работы традиционно стало 15 ноября. С этой даты также прекратилась регулярная разводка мостов через Большую Невку.

В 2026 году навигация официально открылась 15 апреля. В октябре городские причалы начали постепенно закрываться. Сейчас пассажиров продолжают обслуживать только три из них: "Южная дорога", Речной вокзал и "Набережная Макарова".

При этом причал "Петропавловская крепость" будет работать круглый год. В зимний период его планируют использовать для приема судов ледового класса и катеров на воздушной подушке.

По предварительным итогам сезона, пассажиропоток оказался сопоставим с показателями 2025 года. Как сообщил глава Агентства внешнего транспорта Петербурга Геннадий Дедков, за навигацию 2026 года речным транспортом воспользовались 5,2 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отремонтируют 50 тысяч кв. м набережных и мостов в 2026 году.

Фото: Piter.TV