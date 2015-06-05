В Петербурге отремонтируют 50 тысяч кв. м набережных и мостов в 2026 году

В 2026 году в Петербурге планируют отремонтировать порядка 50 тысяч квадратных метров набережных и мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Уже неделю назад специалисты приступили к обновлению Дворцовой набережной. Основные работы развернули на участке длиной более 422 метров от Эрмитажного до Дворцового моста. Там отреставрируют гранитные плиты, модернизируют ступени, спуски, скамейки и другие элементы.

Губернатор Александр Беглов отметил, что набережные и мосты Северной столицы являются визитной карточкой и гордостью города, а также важными транспортными артериями. На этот год запланирован ремонт по всему городу — от Дворцовой набережной до Сестрорецка. Работы направлены на сохранение исторического наследия и обеспечение комфорта жителей и гостей.

Кроме того, в 2026 году наметили обновление разводных мостов Александра Невского и Литейного. Также приведут в порядок подземный пешеходный переход на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. Первый этап работ там уже выполнен на 80 процентов.

