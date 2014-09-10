На содержание трех трасс под Петербургом направят почти 2,5 млрд рублей

На прошлой неделе были объявлены четыре крупных тендера на текущий ремонт федеральных дорог в Ленинградской области. Общая сумма контрактов, которые планируется заключить для обслуживания КАД, трассы "Нарва" и "Скандинавия", составляет почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

В этот раз, в отличие от мартовских торгов, где победил единственный подрядчик, ожидается конкуренция, так как ранее эти участки обслуживали разные компании.

Сроки подачи заявок обозначены до 17 апреля. За это время нужно выполнить ремонт порядка 130 км дорог. В задачи подрядчика входит обновление верхних слоёв асфальта (устройство слоёв износа) для борьбы с колейностью, устранение деформаций покрытия, замена или переустановка датчиков метеостанций, укрепление обочин на трассах "Нарва" и "Скандинавия", нанесение разметки на трассе "Скандинавия".

Часть работ начнётся сразу после заключения контракта, другая часть — летом. Полное завершение запланировано на осень 2027 года. Подрядчик обязан обеспечить качество работ в строгом соответствии с технической документацией и нормативами, а также самостоятельно проводить техническое инспектирование и анализ.

Фото: Piter.TV