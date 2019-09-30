Математики нашли идеальные места для МФЦ в Петербурге с помощью ИИ

Математики СПбГУ применили искусственный интеллект и математические подходы для определения наилучшего расположения центров госуслуг. Опыт Петербурга может быть распространен на другие российские города.

Математики Санкт-Петербургского государственного университета разработали методику построения оптимальной сети многофункциональных центров (МФЦ). Об этом рассказали в комитете по науке и высшей школе Северной столицы. Опыт Петербурга может быть распространен на другие российские города, а сами подходы в перспективе позволят определять наиболее удачное расположение любых других социальных объектов — школ, поликлиник, детских садов.

Ученые применили теорию графов, инструменты искусственного интеллекта и ряд математических подходов к решению вопроса расположения МФЦ. Проект учитывает план застройки Петербурга на ближайшие пять лет и прогноз внутренней миграции.

Доктор физико-математических наук Александр Крылатов рассказал, что существующий МФЦ на улице Братьев Горкушенко в Петергофе находится именно в том месте, которое математическая модель определила как самое подходящее для данного района. Также два МФЦ на Васильевском острове расположены довольно близко к оптимальным точкам, рассчитанным с помощью разработанной методики.

Проект математиков СПбГУ вошел в Стратегию развития сети МФЦ в Петербурге до 2027 года. Эта стратегия, в свою очередь, принесла Северной столице победу в конкурсе Министерства экономического развития РФ "Лучший МФЦ России".

