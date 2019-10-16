МФЦ Ленобласти перейдут на особый режим работы в майские праздники

Многофункциональные центры (МФЦ) в Ленинградской области изменят график работы в предпраздничные и праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

30 апреля и 8 мая все филиалы и отделы МФЦ будут работать на час меньше обычного — до 20:00. В праздничные дни, 1 и 9 мая, центры будут полностью закрыты для посетителей. Для бизнес-офисов предусмотрен отдельный график: 8 мая они завершат работу в 17:00. Выходные дни в этих подразделениях продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Удалённые рабочие места также сократят рабочий день на один час 30 апреля и 8 мая, а 1 и 9 мая не будут обслуживать клиентов.

