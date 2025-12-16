В музей-усадьбу Набокова в Рождествено вернется портрет писателя времён его юности

Торжественная церемония передачи картины состоится 13 июня в 12:00 на территории Вырской мызы.

В музей-усадьбу Владимира Набокова в Рождествено возвращается уникальный портрет писателя, написанный в годы его юности. Как сообщили в музейном агентстве Ленинградской области, коллекция пополнится акварелью 1908 года, созданной художником Генрихом Каммингом.

Торжественная церемония передачи картины состоится 13 июня в 12:00 на территории Вырской мызы. Мероприятие пройдет в рамках "Дня поэзии В. Набокова в "Нашей Выре"". Полотно для музея-усадьбы приобрел уроженец села Рождествено Денис Николаевич Сорокин.

Примечательно, что сам художник был тесно связан с семьей Набоковых. Генрих Камминг, русский художник британского происхождения и ученик Михаила Зичи, служил наставником юного Владимира и преподавал рисование его матери, Елене Рукавишниковой. Художник часто проводил лето в Вырской мызе, где, вероятно, и был написан этот портрет. На обороте работы сохранилась дарственная надпись автора его ученице Татьяне Глебовой.

Генрих Камминг (1852–1917) был известен как мастер пейзажа, работавший не только в России, но и в Финляндии, Франции, Италии и странах Скандинавии. Помимо пейзажей, он создавал портреты, натюрморты и жанровые сцены, используя масло, акварель и сепию. Репродукции его работ публиковались в петербургском журнале "Нива", а также он сотрудничал с лондонским изданием Graphic.

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Фото: представлено музейным агентством Ленинградской области