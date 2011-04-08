В Ленобласти спасают от разрушения церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Сегодня, 9:32
В минувшую субботу архитектор-реставратор высшей категории Виктор Попов провёл авторский надзор на объекте.

Международный центр реставрации завершил первый этап противоаварийных работ в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственка (Бокситогорский район Ленобласти). Специалисты установили временную кровлю, которая защитит храм от протечек и предотвратит его дальнейшее разрушение до начала полномасштабной реставрации. Проект разработан отделом сохранения архитектурных памятников.

В минувшую субботу архитектор-реставратор высшей категории Виктор Попов провёл авторский надзор на объекте. Он проверил качество выполненных работ и обсудил с отцом Геннадием (Беловоловым) дальнейшие шаги по сохранению храма.

Кроме того, сотрудники центра провели визуальную оценку состояния ещё двух памятников: часовни Преображения Господня в деревне Машнево (XVIII век) и часовни Пантелеймона Целителя в деревне Самойлово (XIX век).

Фото: ВКонтакте / Международный центр реставрации
 

