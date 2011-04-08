Транспортная полиция раскрыла кражу куртки в Пулково

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу кожаной куртки в аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

С заявлением о пропаже в дежурную часть обратилась 35-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила около 20 тыс. рублей. Было установлено, что женщина, находясь напротив выхода на посадку, забыла вещь на скамейке. В это время 60-летняя пассажирка заметила и забрала ее, а затем улетела в Новосибирск. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении злоумышленницы избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: сотрудник Росгвардии пресек кражу из частного дома в Гатчине. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

