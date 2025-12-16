В районе "Ладожской" заметили лося

Сейчас годовалые подростки уходят от своих мам.

В Петербурге в районе станции метрополитена "Ладожская" горожане встретили лося. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Лесного жителя заметили на улице Потапова утром 10 июня. Он бегал возле трамвайного депо. Сейчас годовалые подростки уходят от своих мам, поскольку самки рожают новых детенышей и прогоняют старших. Оставлять молодых лосей рядом небезопасно, поскольку из чувства ревности они могут проявить агрессию к новорожденным.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице во дворах появились воронята. Их родители любят гнездиться среди людей. Малыши не умеют летать и самостоятельно добывать пищу.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер