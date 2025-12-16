Лосиный завтрак на улице Савушкина: сохатые вышли к людям в Приморском районе

Это не первый случай появления лосей в черте города в июне.

В Петербурге на улице Савушкина была замечена пара лосей, которые неспешно завтракали, поедая листву сочных кустов. Животные были настолько увлечены трапезой, что совершенно не обращали внимания на шум проснувшегося города. Видеокадрами этого необычного происшествия поделился Telegram-канал "Мегаполис. | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Это не первый случай появления лосей в черте города в июне. Ранее, 10 июня, сохатый был замечен в Красногвардейском районе, где он проскакал по улицам Потапова и Передовиков.

Специалисты объясняют участившиеся визиты парнокопытных в город сезоном миграции. С мая по июнь лоси становятся менее осторожными и часто выходят на дороги, особенно в сумерках и ночью, что может представлять опасность как для самих животных, так и для водителей.

Ранее биолог Глазков предрёк нашествие лосей в Петербурге ещё на полтора месяца.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер